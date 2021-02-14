Военный Ту-142 совершил посадку из-за срабатывания датчика о неисправности двигателя

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Военный самолет Ту-142 прервал плановый полет из-за срабатывания датчика о неисправности двигателя. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе Северного флота.

"14 февраля с. г. в ходе выполнения планового полета самолета Ту-142 сработал датчик неисправности одного из четырех двигателей", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили на Северном флоте, командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно совершил посадку на аэродроме вылета. "Для установления причин случившегося на месте работает комиссия Северного флота", - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Вологодской области сообщили, что военный самолет Ту-142 в воскресенье в 08:35 совершил аварийную посадку на военный аэродром в поселке Федотово под Вологдой. Никто не пострадал. К месту происшествия прибыли 29 человек, однако силы МЧС задействовать не пришлось.

Ту-142 - советско-российский дальний противолодочный самолет, эксплуатируется с 1972 года.

В новость внесены изменения (13:36 мск) - добавлены подробности.