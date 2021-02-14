Мертвого младенца обнаружили на мусоросортировочном заводе Тобольска

ТАСС, 14 февраля. Тело младенца обнаружили на ленте мусоросортировочного завода в Тобольске Тюменской области. Следователи организовали проверку. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"14 февраля на мусоросортировочном заводе города Тобольска на ленте сотрудниками завода обнаружено тело младенца. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что уже проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы и назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.