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В Нижегородской области образовался карстовый провал в одной из деревень

Пострадавших и угрозы населенному пункту нет

ТАСС, 14 февраля. Карстовый провал глубиной около 5 м образовался в деревне Бабасово Нижегородской области, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"В 21:15 мск поступило сообщение об образовании карстового провала по адресу: Нижегородская область, Павловский район, деревня Бабасово, у дома 19. Провал глубиной около 5 м, длиной около 10 м. Провал образовался в 3 м от дачного дома и в 100 м от ближайшего жилого дома, угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, отметили в пресс-службе ведомства.

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