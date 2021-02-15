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AFP: на северо-востоке ДР Конго при нападении боевиков погибли 14 человек

По словам представителя армии, четырех боевиков удалось нейтрализовать

ТАСС, 15 февраля. По меньшей мере 14 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате нападения боевиков исламистской террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) на населенный пункт в провинции Итури. Об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на военных.

По их данным, члены группировки совершили нападение на местность Ндаля, в ходе которого убили 11 мирных жителей, трое солдат погибли при последующих столкновениях. Как заявил представитель армии, четырех боевиков удалось нейтрализовать.

АДС был создан на основе мусульманской секты на западе Уганды в 1995 году с целью противостояния с правительством страны. В 2003 году под ударами угандийских вооруженных сил отряды АДС укрылись в восточных районах ДРК.

По данным ООН, боевики АДС за последние 24 месяца убили на востоке ДРК более 1,3 тыс. гражданских лиц. Конголезские силы безопасности отмечают, что главари АДС в последние годы установили связи с международными террористическими организациями, в том числе с сомалийской исламистской группировкой "Аш-Шабаб".

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