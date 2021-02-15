Мужчина упал с обрыва при восхождении на гору в Магаданской области

ТАСС, 15 февраля. Медики и спасатели вылетели в Ольский район Магаданской области для эвакуации упавшего с обрыва во время подъема на гору Армань мужчины, сообщается в понедельник на сайте территориального управления МЧС России.

"Вертолет Ми-8 авиакомпании "Русские вертолетные системы" со специалистами скорой медицинской помощи и спасателями Магаданского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России на борту вылетели в Ольский район для эвакуации мужчины, упавшего с обрыва. Вечером 14 февраля в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что двое мужчин и одна женщина совершали подъем на гору Армань в Ольском районе, один мужчина упал с обрыва, требуется эвакуация", - говорится в сообщении.

В воскресенье к месту происшествия выдвинулись специалисты ближайшей пожарной части, спасатели со снегоходами и альпинистским снаряжением и медики. Всего привлекли 34 человека и 14 единиц техники.