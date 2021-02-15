В Уфе присяжные вынесли обвинительный вердикт по делу об убийстве замдиректора завода

УФА, 15 февраля. /ТАСС/. Коллегия присяжных заседателей признала виновными фигурантов уголовного дела об организации и исполнении заказного убийства заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения в 2018 году. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии в понедельник.

Тело 57-летнего Юрия Яшина обнаружили 21 июля 2018 года в районе Затонского места через реку Белую в Уфе с признаками насильственной смерти. Убитый пропал за день до этого. Позже задержали предполагаемого заказчика и четырех исполнителей убийства.

"Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт и признала виновными фигурантов уголовного дела в организации и совершении убийства по найму, разбойном нападении на заместителя коммерческого директора Уфимского моторостроительного производственного объединения. После обсуждения последствий вердикта коллегии присяжных заседателей состоятся прения сторон и председательствующий по делу судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора", - сказано в сообщении.

Заседание состоялось в Верховному суде Башкирии. После обнаружения тела возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, сопряженное с похищением человека")".