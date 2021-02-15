Электричка насмерть сбила подростка в Москве

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Девушка-подросток погибла под колесами электрички в районе железнодорожной станции Лось в столице, сообщили ТАСС в пресс-службе управления транспортной полиции по ЦФО.

"В районе станции Лось Ярославского направления электропоездом сообщением Фрязино - Москва смертельно травмирована девушка 2006 года рождения", - рассказали в ведомстве.

На месте работает полиция, подробности выясняются.

По факту гибели 14-летней девочки под колесами электрики начата доследственная проверка. "Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося", - сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская. Следственное управление призывает родителей контролировать местонахождение детей и проводить с ними разъяснительные беседы о недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.