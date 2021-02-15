В Москве мужчина попытался угнать иномарку, но врезался в сугроб

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который попытался угнать припаркованный автомобиль бизнесмена, но не справился с управлением и врезался в сугроб. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию накануне обратился гендиректор одной из компаний, который сообщил, что его автомобиль "Volvo XC 90", который был припаркован на Конном переулке, угнали. Прибывшие полицейские обнаружили машину на Мытной улице. Установлено, что угонщик не справился с управлением и совершил столкновение с сугробом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по данному факту проводится проверка, угонщик установлен, им оказался москвич 1997 года рождения.