Двое мужчин устроили стрельбу в баре в центре Москвы

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин, которые устроили стрельбу в баре на улице Маросейка в центре Москвы. У одного из них изъят охолощенный пистолет и газовый баллончик. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как отметили в главке, 14 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в баре на улице Маросейка, 6-8, строение 1, молодой человек 18 лет стрелял из травматического оружия. "По данному адресу были незамедлительно направлены полицейские. Прибыв на место были задержаны двое граждан, которые в последующем были доставлены в ОМВД России по Басманному району. В ходе личного досмотра у одного из них были изъяты охолощенный пистолет и газовый баллончик", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших в результате стрельбы нет. Полиция проводит проверку, обстоятельства инцидента устанавливаются.