В Свердловской области расследуют дела по 12 кредитно-потребительским кооперативам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области расследует уголовные дела в отношении 12 кредитно-потребительских кооперативов (КПК). Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замначальника управления Максим Чаплыгин.

13 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на пресечение создания финансовых пирамид на основе кредитных потребительских кооперативов.

"В настоящее время у нас в производстве находятся крупные кооперативы. По каждому делу создаются следственно-оперативные группы, задействованы все муниципальные образования, в которых проживают потерпевшие. Ни одного из потерпевших мы не оставляем без внимания" - сказал Чаплыгин, уточнив, что только по КПК "Первый" допросили 35 тыс. участников кооператива, из которых 3,5 тыс. - потерпевшие.

По его словам, управление работает по КПК "Первый", "Первый Уральский", "Первый Северный", "Содействие", "Департамент финансов", "Золотой век", "Фабрика продуктов", "Деловые инвестиции" "Финансовые активы", "Семейная копилка", "Капитал-С", "Городской". "Это все кооперативы, уголовные дела по которым [находятся] в производстве у следственных органов ГСУ. Общая сумма составляет порядка 2 млрд рублей" - уточнил Чаплыгин.

Замначальника ГСУ отметил, что не берет в расчет дело КПК "Актив", которое 19 января прекратили в связи с истечением срока давности.

Закон устанавливает дополнительные требования для КПК по раскрытию территориального, профессионального и социального принципа их объединения. В целях защиты интересов членов таких кооперативов исключается возможность их реорганизации путем преобразования. Для сельскохозяйственных КПК вводятся требования об отсутствии неснятой судимости у лиц, входящих в состав их органов управления. Действующие сельскохозяйственные страховые кооперативы должны были в течение 90 дня со дня вступления закона в силу оформить лицензию на осуществление деятельности по взаимному страхованию или ликвидироваться.