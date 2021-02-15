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В Чувашии произошел пожар на складе

Его площадь составила 720 кв. м

ТАСС, 15 февраля. Склад с готовой продукцией горит в Шумерле (Чувашия) на площади 720 кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось сильное задымление на втором этаже в складском помещении завода с готовой продукцией. Ранг пожара № 2. По предварительной информации, площадь пожара составляет 720 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что проводится эвакуация персонала завода - всего 30 человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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