Дело о вандализме в отношении обливших здание Генпрокуратуры краской поступило в суд

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме в отношении Ивана Воробьевского, Ольги Мисик и Игоря Башаримова, обливших краской здание Генеральной прокуратуры, поступило для рассмотрения в мировой суд столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Мисик, Воробьевского и Башаримова рассмотрит судебный участок мирового судьи № 369", - сказал собеседник агентства.

Подсудимые обвиняются по статье о вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 8 августа 2020 года они облили краской здание Генеральной прокуратуры и вывесили баннер.