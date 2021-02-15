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Дело о вандализме в отношении обливших здание Генпрокуратуры краской поступило в суд

Акт вандализма произошел в ночь на 8 августа 2020 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о вандализме в отношении Ивана Воробьевского, Ольги Мисик и Игоря Башаримова, обливших краской здание Генеральной прокуратуры, поступило для рассмотрения в мировой суд столицы. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Уголовное дело в отношении Мисик, Воробьевского и Башаримова рассмотрит судебный участок мирового судьи № 369", - сказал собеседник агентства.

Подсудимые обвиняются по статье о вандализме, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 214 УК РФ). По версии следствия, в ночь на 8 августа 2020 года они облили краской здание Генеральной прокуратуры и вывесили баннер.

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