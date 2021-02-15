В Тульской области задержали мужчину по подозрению в убийстве бывшей жены в ТРЦ

ТУЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Тело женщины с огнестрельным ранением обнаружили в понедельник в одном из торгово-развлекательных центров (ТРЦ) города Новомосковск Тульской области, возбуждено уголовное дело. По подозрению в убийстве задержан бывший муж потерпевшей, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") по факту обнаружения тела 40-летней женщины с признаками насильственной смерти - огнестрельного ранения в область головы", - говорится в сообщении на сайте следственного управления

По подозрению в совершении преступления задержан бывший муж погибшей. "Рассматривается вопрос о его дальнейшем заключении под стражу", - отметили в пресс-службе.

По предварительным данным, днем 15 февраля в одном из офисов в торговом центре города Новомосковска 42-летний мужчина выстрелил в голову бывшей супруге, женщина умерла на месте от полученного ранения. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, допрашивают свидетелей.