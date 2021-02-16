Суд перейдет к прениям сторон по делу Навального о клевете на ветерана

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мировой суд в Москве во вторник продолжит слушания по делу в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Как ожидается, прокурор на предстоящем заседании назовет наказание, которое считает справедливым для подсудимого.

Судебное заседание начнется в 10:00 мск в здании Бабушкинского районного суда. Как ожидается, Навальный будет доставлен на заседание. Доступ публики в суд будет закрыт в связи с санитарными мерами.

На предыдущем заседании государственное обвинение завершило представление доказательств вины Навального и допрос свидетелей. Также показания суду дал сам подсудимый. На завершающей стадии процесса суд должен приступить к прениям сторон, в ходе которых обвинение и защита обобщат доказательства. Обвинение в ходе прений назовет наказание, которое считает справедливым для него.

Согласно УК РФ, Навальному грозит штраф до 1 млн рублей либо обязательные работы на срок до 240 часов.

Дело о клевете

Предстоящее заседание по делу станет третьим по счету. За предыдущие два Навальный получил от судьи около 20 замечаний за некорректные вопросы и оскорбительное поведение. Подсудимый считает дело политическим и инициированным для его дискредитации. Свою позицию Навальный выражает обвинениями в "продажности" в адрес внука потерпевшего ветерана, судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, которых он считает несамостоятельными в принятии решений.

Судья Акимова неоднократно предупреждала Навального, что он может быть удален из зала суда. Многочисленные предупреждения пока не повлекли других процессуальных последствий.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в Telegram и в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом блогер написал комментарии, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает. Ранее суд приостанавливал производство по делу, но после возвращения Навального в Россию возобновил его.