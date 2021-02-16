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ABC: вертолет потерпел крушение на Виргинских островах США

По данным телеканала, погибли четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 16 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в понедельник в результате крушения вертолета в районе Американских Виргинских островов. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, сообщение о крушении вертолета на западной оконечности острова Сент-Томас поступило экстренным службам около 15:14 по местному времени (00:14 16 февраля мск).

Спасатели обнаружили на месте происшествия четыре тела, информации о личности погибших, принадлежности вертолета и возможной причине крушения пока не приводится.

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