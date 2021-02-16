Лидера и 10 участников преступной группы наркоторговцев задержали в Ангарске

ИРКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Полицейские в городе Ангарске в Иркутской области задержали организатора и десять участников преступной группы, которые подозреваются в незаконном обороте наркотиков, говорится в сообщении ГУ МВД по региону.

"Пресечена деятельность межрегионального сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обороте наркотиков и легализации дохода от наркобизнеса. В рамках спецоперации, реализованной в несколько этапов, полицейские задержали одного из лидеров сообщества и 10 участников", - говорится в сообщении.

По оперативным данным, подозреваемые занимались поставками различных видов наркотиков на территорию четырех городов Иркутской области, Республики Бурятия и Краснодарского края. Полицейские при проведении обысков обнаружили и изъяли свыше 785 г синтетических наркотиков, более 48 г героина и 815 г наркотических средств растительного происхождения. Правоохранительные органы также обнаружили две наркоплантации, где полицейские изъяли порядка 40 кустов конопли, общая масса которых составила более четырёх килограммов.

В отношении шестерых подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Четверо находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Одному назначен домашний арест.