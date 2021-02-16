Житель Бурятии отсудил 300 тыс. рублей компенсации после аварийной посадки Ан-24

УЛАН-УДЭ, 16 февраля. /ТАСС/. Железнодорожный суд города Улан-Удэ обязал авиакомпанию "Ангара" выплатить компенсацию в 300 тыс. рублей мужчине, пострадавшему полтора года назад во время авиапроисшествия с самолетом Ан-24. Об этом сообщается на сайте суда.

Ан-24 с 43 пассажирами и четырьмя членами экипажа вылетел 27 июня 2019 года из Улан-Удэ в Нижнеангарск. При посадке произошел отказ левого двигателя, самолет выкатился за пределы полосы, въехал в здание очистных сооружений и загорелся. Два члена экипажа погибли, за помощью к медикам обратились более 30 человек, восемь были госпитализированы.

"Мужчина обратился в суд иском о взыскании с авиакомпании компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей, указав, что в связи с полученными травмами проходил длительное лечение, перенес оперативное вмешательство. Исковые требования к авиакомпании суд удовлетворил частично, взыскав с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы суда.

В результате аварийной посадки воздушного судна мужчина получил телесные повреждения: было разбито лицо, зубы, порван мениск на правой ноге. "Истца беспокоит поврежденная нога, и он, имея на иждивении двоих детей 17 лет и 9 лет, не может работать в прежней должности водителя", - пояснили в пресс-службе.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами, добавили в суде.