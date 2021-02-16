СМИ: десантно-штурмовая лодка опрокинулась на Хайнане

ПЕКИН, 16 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, еще три числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания десантно-штурмовой лодки в одном из водохранилищ острова Хайнань на юге КНР. Об этом сообщило во вторник Центральное телевидение Китая со ссылкой на местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

По его данным, ЧП произошло в понедельник примерно в 10:00 утра по местному времени (05:00 мск) на территории Баотин-Ли-Мяоского автономного уезда. В момент происшествия в лодке находились 17 человек. Принадлежность судна не уточняется.

Спасатели продолжают поиски пропавших. Как уточнили местные власти, лодка была рассчитана всего на 12 человек. Ведется следствие.

В новость внесена правка (07:59 мск) - передается с исправлением в лиде, верно - водохранилище.