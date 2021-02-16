Жителя Приморья осудили за продажу шкуры дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае приговорил местного жителя к 250 часам обязательных работ за продажу шкуры редкого дальневосточного леопарда с учетом сделанных подсудимым пожертвований. Об этом во вторник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. При определении вида и размера наказания суд учел пожертвования краевому психоневрологическому дому ребенка, оказание помощи зоопарку "Садгород", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подсудимый получил шкуру животного в качестве подарка, после чего решил продать. Во время встречи с потенциальным покупателем в августе 2019 года его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконное хранение и перевозка особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ"). Она предполагает наказание в виде обязательных работ до 400 часов, либо принудительных работ до четырех лет со штрафом до 1 млн рублей или лишение свободы до четырех лет.

Дальневосточный леопард занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Охота на дальневосточного леопарда, как и продажа дериватов, в том числе шкуры, запрещена. Численность дальневосточного леопарда составляет около 100 особей, обитающих в основном на юго-западе Приморского края в национальном парке "Земля леопарда".