В Москве задержали мужчину, бросившего стеклянную бутылку в лобовое стекло поезда в метро

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который бросил стеклянную бутылку в лобовое стекло поезда на станции "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Полицейские патрульно-постовой службы столичного метрополитена задержали 36-летнего мужчину, из хулиганских побуждений бросившего в лобовое стекло вагона электропоезда стеклянную бутылку", - сказали в пресс-службе, отметив, что в результате инцидента поезд был снят с линии.

Как пояснили в главке, мужчина действовал беспричинно, при этом своими действиями он нарушил нормальную работу движения поездов и создал угрозу жизни и здоровью пассажирам московского метро и машинисту электропоезда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.