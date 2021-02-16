Жителя Нижегородской области задержали по подозрению в похищении ребенка

ТАСС, 16 февраля. Уголовное дело по факту похищения ребенка возбуждено в отношении 42-летнего жителя Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту похищения малолетней девочки по признакам преступления, предусмотренного п. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение заведомо несовершеннолетнего")", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, днем 15 февраля на улице Пушкина в Арзамасе мужчина напал на незнакомую ему девочку, которая возвращалась из школы. Угрожая ей ножом, он привел ее в свою квартиру, где впоследствии удерживал.

"Девочка, улучив момент, смогла связаться по телефону с отцом, который тут же обратился в правоохранительные органы. В результате грамотно спланированных оперативно-разыскных мероприятий вечером того же дня злоумышленник был задержан, а девочка освобождена", - сообщили в пресс-службе.

Задержанного мужчину ранее неоднократно судили. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.