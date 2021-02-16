В Волгограде суд приговорил женщину к году колонии из-за гибели троих детей

ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Ольховский районный суд Волгоградской области признал местную жительницу виновной в причинении смерти по неосторожности своим троим детям и приговорил ее к году колонии-поселения. Об этом во вторник сообщила журналистам руководитель пресс-службы следственного управления СК РФ по региону Наталия Рудник.

"Судом 45-летняя жительница Ольховского района признана виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы, отбывать который она будет в колонии-поселении", - сказала Рудник.

Следствие и суд установили, что в августе 2018 года осужденная оставила без присмотра троих своих детей, страдающих психическим расстройством, а сама ушла к соседу. Играя, дети подожгли предметы домашней обстановки. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям, выбраться из горящего дома 12-летний мальчик и его 11-летние братья-близнецы не смогли. Их тела при разборе завалов обнаружили пожарные.

Приговор вступил в законную силу.