Мужчина пострадал в результате стрельбы в Казани

КАЗАНЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Врачи прооперировали мужчину, пострадавшего 15 февраля в результате стрельбы в Казани, личность злоумышленника устанавливается. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД России по Казани.

"15 февраля в 22:30 мск в отдел полиции "Гвардейский" поступило сообщение, что неизвестный возле одного из домов по улице Космонавтов выстрелил из травматического оружия в лицо 37-летнему мужчине. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа", - сообщили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что потерпевший вышел из подъезда около 22:22 мск, неизвестный выстрелил ему в лицо. Пострадавшего увидел прохожий, который обратился в полицию и вызвал скорую помощь. В настоящий момент ведутся поиски стрелка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.