СК завершил расследование дела о взрыве газа в доме в Кировской области летом 2020 года

КИРОВ, 16 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование дела о взрыве газа в доме в Кикнуре в Кировской области летом 2020 года. По версии следствия, взрыв произошел из-за некачественной сборки сотрудниками "Газэнергосеть Киров" газового счетчика при его замене, сообщается на сайте СК РФ.

10 июля 2020 года утром в поселке городского типа Кикнур взорвался газ в квартире на первом этаже трехэтажного кирпичного жилого дома, погибли два человека. Как сообщал ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной взрыва могла стать утечка газа. Следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело. В ведомстве уточняли, что незадолго до взрыва в квартире производилась плановая замена приборов учета бытового газа.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении двух работников ООО "Газэнергосеть Киров", обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц"), ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности"). Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения", - говорится в сообщении.

Накануне инцидента сотрудники "Газэнергосеть Киров" проводили в доме плановую проверку внутриквартирного газового оборудования. Один из жильцов попросил заменить газовый счетчик в квартире. По данным следствия, 29 июня два работника "Газэнергосеть Киров" стали производить замену газового счетчика, однако собрали новый газовый счетчик не в соответствии с требованиями по эксплуатации прибора, что привело впоследствии к аварийному выходу паров газа и образованию в квартире взрывоопасной газовоздушной смеси. Хозяйка квартиры утром 10 июля, войдя в помещение кухни, воспользовалась электрической зажигалкой, после чего произошел хлопок газовоздушной смеси.

В ведомстве также отметили, что в результате взрыва были разрушены строительные конструкции жилого дома, а также уничтожено и повреждено имущество, принадлежащее жильцам дома, на общую сумму более 17 млн рублей.