В Новой Москве задержали двух мигрантов, укравших 16 велосипедов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Новой Москве двух мигрантов, похитивших 16 велосипедов для последующей продажи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Поступило сообщение от 44-летней местной жительницы, которая рассказала, что неизвестные путем повреждения троса похитили велосипед, который находился в лифтовом холле. Сотрудники полиции на территории столицы задержали подозреваемых. Ими оказались двое приезжих мужчин в возрасте 24 и 38 лет. Полицейские установили причастность мужчин еще к 15 аналогичным эпизодам", - рассказали в ведомстве.

Злоумышленники похищали велосипеды для последующей продажи. Общий ущерб превысил 300 тысяч рублей. Часть похищенного изъята и будет возвращена владельцам. Возбуждены уголовные дела по статье о краже. Фигуранты заключены под стражу.