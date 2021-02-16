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В Пермском крае из-за утечки газа в квартире погиб человек

Еще двое пострадали

ПЕРМЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел из-за утечки бытового газа в одной из квартир жилого дома в поселке Ныроб Пермского края, в результате чего один человек погиб, еще двое получили ожоги. Об этом во вторник сообщила прокуратура региона.

"Прокуратура Чердынского района Пермского края организовала проверку по факту пожара, произошедшего в одной из муниципальных квартир трехэтажного 36-квартирного жилого дома в поселке Ныроб. Пожар произошел в связи с утечкой бытового газа. В результате происшествия один человек погиб, еще двое получили ожоги", - сообщается на сайте надзорного органа.

Уточняется, что пожар произошел днем во вторник, огонь повредил одну из квартир, возгорание быстро ликвидировали, эвакуация жителей не потребовалась. По предварительной информации, в доме постоянно проживают 105 человек.

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