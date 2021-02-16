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Мосгорсуд оставил под арестом видеооператора ФБК Зеленского за призывы к экстремизму

Ранее Пресненский суд заключил Павла Зеленского под стражу до конца февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты видеооператора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Павла Зеленского на арест по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Пресненского районного суда об избрании меры пресечения в отношении Зеленского П. А. оставлено без изменения", - сказали в Мосгорсуде.

Ранее Пресненский суд заключил Павла Зеленского под стражу до конца февраля по обвинению по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности").

Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, причиной уголовного преследования Зеленского стали его комментарии под заметками в социальных сетях о самоубийстве нижегородской журналистки Ирины Славиной.

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