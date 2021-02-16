В Калининграде задержали мужчину за разбойное нападение на офис кредитной организации

КАЛИНИНГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на офис кредитной организации в Калининграде. Об этом сообщила во вторник начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

"Будучи уверенным, что в сейфе [в офисе организации] находится большая сумма денег, мужчина в маске и перчатках достал нож и, угрожая им сотруднице, жестко потребовал наличность. Увидев почти пустой сейф, мужчина, не раздумывая, скрылся. И хотя он тщательно прятал лицо под маской, уже спустя несколько часов домой к нападавшему пришли оперативники. Задержанный изолирован от общества и находится в статусе обвиняемого по тяжкой статье "Разбой", - сообщила Поставничая.

Подозреваемым является 52-летний ранее судимый за убийство и кражи житель Калининграда. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ "Разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия". Его поместили в изолятор временного содержания, сейчас решается вопрос о его аресте.