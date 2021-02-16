Еще трое обвиняемых по делу о ЧП в пермском отеле "Карамель" пойдут под суд

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пожарный инспектор Разиф Исмакаев, экс-инженер управляющей компании Вячеслав Хильков и сотрудник службы эксплуатации Сергей Агеев предстанут перед судом по делу о прорыве в прошлом году трубы с горячей водой в пермском отеле "Карамель", где погибли пять человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Главным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении замначальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП "Пермская" ООО "Пермская сетевая компания" Сергея Агеева, бывшего главного инженера ООО "Управляющая компания "Профи-дом" Вячеслава Хилькова и инспектора управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю Разифа Исмакаева", - сообщили в СК.

Дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и халатности. По версии следствия, в результате бездействия Агеева, Хилькова и Исмакаева ночью 20 января 2020 года произошел прорыв трубы горячего теплоснабжения, и подвал ЖК на улице Советской Армии в Перми, в котором располагалась мини-гостиница "Карамель", был затоплен. Погибли пять человек, еще трое получили тяжкий вред здоровью. Глава СК Александр Бастрыкин передал дело для расследования в центральный аппарат ведомства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, обвиняемые не приняли меры по предотвращению аварии, а пожарный инспектор не принял меры для пресечения нарушений законодательства, регулирующего гостиничную деятельность. Из-за прорыва трубы погиб ребенок и еще четыре человека, трое постояльцев отеля получили ожоги. "Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Перми для рассмотрения по существу", - добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении владельца гостиницы "Карамель" Сергея Щербакова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей, сейчас рассматривается в суде.