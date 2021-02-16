Пожар на рынке в Волгограде полностью ликвидировали

ВОЛГОГРАД, 16 февраля. /ТАСС/. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на рынке в Волгограде, где на площади 2 тыс. кв. м горели торговые павильоны. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Пожар полностью ликвидирован в 18:05", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что причину пожара установят сотрудники испытательной лаборатории.

На рынке по улице Качинцев во вторник в 13:44 загорелись торговые павильоны на площади 2 тыс. кв. м. Пожарные эвакуировали 150 человек, в 14:39 пожар локализовали, в 15:15 пожарные ликвидировали открытое горение. Погибла женщина, трое человек пострадали, они проходят обследование в больнице №25 Волгограда.

В следственном управлении СК РФ по региону и областной прокуратуре проводят проверки по факту пожара. Местные власти организовали оперативный штаб для определения ущерба.