На Кубани ограбили 101-летнего ветерана

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. У 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны в Краснодарском крае украли сбережения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"В Кропоткине неизвестный ограбил 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны Алексея Михайловича Терехова, похитил все сбережения. Переговорил с нашими правоохранительными органами. Этому делу уделят особое внимание. Уверен, что грабитель будет найден и наказан по всей строгости закона", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что, пока идет расследование, краевые власти совместно с муниципалитетом помогут ветерану. По словам главы региона, он уже дал соответствующие поручения.