Арест главного фигуранта дела о хищениях в институте госуправления РАНХиГС продлили

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста в отношении директора Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игоря Барцица - основного фигуранта дела о мошенничестве с госсредствами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 16 февраля 2021 года мера пресечения в отношении Барцица Игоря Нязбеевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 4 ст. 159 УК РФ, в виде заключения под стражу продлена на три месяца и четверо суток, то есть до 25 мая 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, мера пресечения в виде домашнего ареста до той же даты была также продлена и декану факультета госуправления экономикой РАНХиГС Светлане Лариной. Обоим фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Заседания по продлению мер пресечения проходили в закрытом режиме.

Как сообщалось ранее, Федеральной службой безопасности во взаимодействии с руководством РАНХиГС была пресечена противоправная деятельность представителей руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной зарплаты.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). С поличным при получении денег от подчиненных сотрудников вуза задержан один фигурант дела, сообщали в ФСБ. Там не уточнили сумму хищений. В действиях ряда лиц, причастных к противоправной деятельности, усматриваются также признаки составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), добавили в ФСБ. Фигуранты дела были задержаны и на два месяца арестованы в конце декабря прошлого года.

В ФСБ отмечали, что РАНХиГС оказывает полное содействие расследованию.