При пожаре в жилом доме в Ульяновской области погиб ребенок

УЛЬЯНОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девочка погибла во вторник вечером при пожаре в жилом доме на станции Молвино в Ульяновской области, еще один ребенок госпитализирован. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МЧС по региону.

"Пострадал один человек (мальчик 2008 г. р.), госпитализирован в ГУЗ "Тереньгульская районная больница". К сожалению, один человек погиб (девочка 2012 г.р.)", - отмечается в сообщении.

Сообщение о пожаре на станции Молвино в Тереньгульском районе поступило в 16:30 мск. Загорелся одноэтажный деревянный двухквартирный жилой дом на улице Железнодорожной площадью 16 на 5 м, одна из квартир была нежилой.

В 17:00 пожар был локализован, в 17:04 ликвидировано открытое горение. На место вызова пожарных подразделений направлены сотрудники Госпожнадзора. Обстоятельства пожара устанавливаются.