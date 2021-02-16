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В Ростовской области в ДТП пострадали четыре человека

Авария произошла в Белокалитвинском районе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 февраля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Белокалитвинском районе Ростовской области. В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей, сообщили во вторник журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла в 15:35. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным автомобилем Lada Vesta.

"В результате ДТП пострадал пассажир Lada Vesta - девочка шести лет. Также в больницу доставлены оба водителя и еще один пассажир Lada Vesta - мальчик 10 лет", - сказано в сообщении.

В отделе пропаганды уточнили, что у девочки закрытый перелом левого бедра и перелом левого локтевого сустава. Остальные пострадавшие продолжают проходить обследование. По факту ДТП проводится проверка.

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