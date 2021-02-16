Начальника "Астрводоканала" признали виновным в гибели ребенка после падения в колодец

АСТРАХАНЬ, 16 февраля. /ТАСС /. Трусовский районный суд Астрахани признал виновным начальника участка муниципального унитарного предприятия "Астрводоканал" в гибели 11-летней девочки, которая умерла после падения в колодец. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора Астраханской области Юлия Свитина.

1 сентября в Трусовском районе Астрахани 11-летняя девочка упала в открытый люк. Ребенка достали спасатели, ее госпитализировали в тяжелом состоянии, 28 сентября девочка умерла в больнице. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ.

"Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении начальника участка муниципального унитарного предприятия Астрахани "Астрводоканал". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев", - сообщила Свитина.

Как уточнили в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области, установлено, что мужчина, являясь начальником участка сети канализации Трусовского района "Астрводоканал", с апреля 2018 года до сентября 2020-го не оградил колодец конструкциями, чтобы исключить доступ к нему.