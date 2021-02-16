В пригороде Петербурга произошло вооруженное нападение на офис банка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Неизвестный, угрожая оружием, совершил разбойное нападение на офис банка в городе Кудрове в пригороде Санкт-Петербурга и похитил деньги. Об этом сообщили ТАСС в главке МВД по Петербургу и области.

"По предварительным данным, злоумышленник, угрожая сотруднице заведения предметом, похожим на пистолет, похитил денежные средства и с места происшествия скрылся. В результате инцидента никто не пострадал. Сумма похищенного устанавливается", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что сообщение о нападении на банк на Европейском проспекте поступило в 18:43 во вторник по телефону 112. Злоумышленника разыскивает полиция.

В пресс-службе Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" ТАСС подтвердили факт случившегося. "Инцидент подтверждаем. В интересах следствия подробности не раскрываются. Как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание", - отметила представитель пресс-службы.

В новость внесены изменения (22:31 мск) - добавлена информация в четвертом абзаце.