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Женщина упала под поезд на станции метро "Царицыно"

Женщина выжила
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии столичной подземки, в результате инцидента женщина выжила. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"На станции метро "Царицыно" женщина упала под прибывающий поезд. Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена поезд был вовремя остановлен, пассажирку удалось спасти. Она передана медикам", - сказала собеседница агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.

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