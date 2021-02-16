Женщина упала под поезд на станции метро "Царицыно"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Пассажирка упала под прибывающий поезд на станции метро "Царицыно" Замоскворецкой линии столичной подземки, в результате инцидента женщина выжила. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"На станции метро "Царицыно" женщина упала под прибывающий поезд. Благодаря оперативным действиям сотрудников метрополитена поезд был вовремя остановлен, пассажирку удалось спасти. Она передана медикам", - сказала собеседница агентства.

Полиция по данному факту проводит проверку.