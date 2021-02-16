Пожар произошел в многоквартирном доме в Сочи

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Медики госпитализировали двух человек с признаками отравления продуктами горения после пожара в многоквартирном доме в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"На данный момент жизни людей ничего не угрожает, госпитализированы на скорой помощи девушка и ребенок, предварительно, с признаками отравления продуктами горения. Для жильцов выгоревших квартир - двух семей - администрацией Центрального района подготовлен маневренный фонд", - сообщили в пресс-службе.

Как передает корреспондент ТАСС с места происшествия, дом используется в качестве семейного общежития.

Ранее в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщали, что пожарные эвакуировали 43 человека и спасли еще троих при пожаре на четвертом этаже многоквартирного дома в Сочи на улице Донская, площадь пожара составила 40 кв. м. В 22:23 пожар полностью ликвидировали.

В новость внесены изменения (23:51 мск) - добавлены подробности.