Суд в Москве огласит приговор экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы огласит в среду приговор бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву, который обвиняется в растрате 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

"Видеотрансляция оглашения приговора в отношении Ишаева будет организована для аккредитованных журналистов на первом этаже здания суда в 09:30 мск", - сказала собеседница агентства.

По делу о растрате 7,5 млн рублей проходят Ишаев и экс-директор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Вину в хищениях признал только Кондратов и попросил назначить ему условный срок, а экс-чиновник назвал свое дело заказным и сфабрикованным. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

В конце лета прошлого года Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность для рассмотрения уголовного дела в отношении обвиняемых на столичный регион. Дело поступило в Замоскворецкий районный суд в середине ноября. Судебный процесс стартовал 8 декабря и начинался в 09:00 мск в связи с необходимостью допросить по видеосвязи свидетелей, большая часть которых находится в Хабаровском крае. Через неделю после начала слушания дела по существу Ишаев был экстренно госпитализирован с диагнозом "ишемическая болезнь сердца" и почти месяц наблюдался у специалистов.

Во время процесса над первым губернатором края было допрошено около 30 свидетелей обвинения, в том числе бывший менеджер представительства "Роснефти" на Дальнем Востоке, который занимался договорами закупок, Андрей Свинчуков. В ходе судебного разбирательства он заявил о давлении и запугивании московским следователем в здании ФСБ в Хабаровске, где проходили следственные действия и допросы, а также о навязывании следствием своей точки зрения, и что "из свидетеля можно стать обвиняемым".

В ходе прений сторон гособвинение просило суд признать 72-летнего Ишаева виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей, а Геннадию Кондратову - четыре года колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей. В свою очередь представитель потерпевшей стороны Андрей Попов попросил удовлетворить гражданский иск "Роснефти" к Ишаеву и Кондратову, взыскав с них солидарно 23 млн рублей. При этом прокуратура поддержала только сумму вменяемого следствием ущерба - около 7 млн рублей.

Суть обвинений

Фигуранты обвиняются в организации растраты и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. По данным следствия, с 2014 по 2019 годы Ишаев, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 млн рублей, принадлежащих ПАО "НК "Роснефть". Он обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему ООО "Бейс" об аренде помещения площадью свыше 280 кв. м. Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае, директором которого был Кондратов. Он ввел в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор, а затем перечислил деньги на расчетные счета ООО "Бейс". В результате этого Ишаев получил возможность распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Как сообщал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, материалы по Ишаеву правоохранителям передала служба безопасности компании. Дочь Ишаева выплатила "Роснефти" 7,5 млн рублей в счет возмещения возможного ущерба.

Ишаев в 1991 году стал первым губернатором Хабаровского края, в 2009 году был назначен полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, а в 2012-2013 годах занимал должность министра по развитию Дальнего Востока.