На Сахалине возбудили дело в отношении экс-главы Охинского района Сергея Гусева

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Сахалинские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего мэра Охинского района (самый северный район Сахалина) Сергея Гусева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, сообщили в среду журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

"В отношении бывшего главы Охинского городского округа возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий - ч. 2 ст. 286 УК РФ", - рассказали в пресс-службе. Статья предусматривает наказание в виде штрафа или принудительных работ с лишением права занимать определенные должности. В отдельных случаях человека могут лишить свободы на срок до семи лет.

По версии следствия, в апреле 2017 года Гусев, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в органе местного самоуправления, незаконно лично подписал договор аренды земельного участка, расположенного в Охинском районе. Документ предусматривал разрешение на использование участка для строительства и размещения объекта по хранению, обезвреживанию и утилизации нефтесодержащих отходов. Это повлекло за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается, рассказали в пресс-службе.

О Сергее Гусеве

Сергей Гусев был мэром Охинского района с 2017 года. В 2017 году он привлекался к административной ответственности и был лишен права на охоту, которое ему возвратили в 2020 году. После этого он с напарником был пойман на незаконной охоте на уток и лишен судом права на охоту сроком на восемь месяцев.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в суд иск о досрочном прекращении полномочий Гусева на посту мэра в связи с утратой доверия. Причиной послужила не только незаконная охота главы городского округа, но и то, что жители муниципалитета якобы периодически выражали недовольство руководством района. В дальнейшем Гусева обвинили в нарушениях антикоррупционного законодательства и в неэффективной реализации программ развития городского округа, было заведено административное дело по статье о сокрытии имущества, банковских счетов и доходов от коммерческой организации. Сам Гусев утверждает, что в отношении него идет политическая травля в связи с его партийной принадлежностью - он представляет КПРФ.

Летом прошлого года суд снял Гусева с должности мэра, решение вступило в силу с момента его оглашения. Апелляционное дело также было поиграно.