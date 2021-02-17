Два сахалинца украли с рыбоперерабатывающего завода икру стоимостью почти 1 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело завели в отношении двух жителей города Корсакова на Сахалине, обвиняемых в краже красной икры на рыбоперерабатывающем заводе. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

"Предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ ("Кража"), избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - рассказали в пресс-службе.

По информации полиции, молодые люди в возрасте 18 и 22 лет сговорились и ночью проникли на территорию рыбоперерабатывающего завода. При помощи подручного инструмента сбили навесной замок на двери одного из цехов и зашли внутрь. В помещении они обнаружили емкости с красной икрой, сложили 260 кг продукции на сумму 930 тыс. рублей в мешки и унесли с собой. Через несколько дней молодые люди продали краденое более чем за 150 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд.