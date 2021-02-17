Жителя Магадана приговорили к условному сроку за осквернение мемориала "Маска скорби"

ТАСС, 17 февраля. Суд в Магадане приговорил местного жителя к десяти месяцам лишения свободы условно за осквернение памятника жертвам политических репрессий "Маска скорби", также с него взыскали 24 тыс. рублей, сообщается в среду на сайте региональной прокуратуры.

"С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год три месяца. Заявленный прокурором города гражданский иск о взыскании причиненного преступлением ущерба на сумму более 24 тыс. рублей удовлетворен в полном объеме", - говорится в сообщении.

Происшествие случилось в октябре 2020 года. 24-летний житель Магадана нанес ярко-красной краской несколько символов на элементы памятника, а также окрасил серп, молот и пятиконечную звезду скульптурной композиции. Следователи возбудили уголовное дело. В ходе расследования подсудимый признал свою вину.

Мемориал "Маска скорби" в Магадане - это один из самых известных в России памятников жертвам политических репрессий 1930-50-х годов. Мемориал расположен на сопке Крутая, он был открыт 12 июня 1996 года по проекту скульптора Эрнеста Неизвестного. Именно на этой сопке в сталинские времена находился перевалочный пункт, с которого этапы заключенных отправляли по разным колымским лагерям.