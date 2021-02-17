Телефонные мошенники за полгода похитили у россиян более 6,7 млн рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники с помощью преступных схем по обману людей похитили за полгода у россиян более 6,7 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"С сентября 2020 года выявлено более 20 случаев реализации подобной схемы, в результате которых у граждан похищено более 6,7 млн рублей. По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 ("Мошенничество") и 159.3 ("Мошенничество с использованием электронных схем платежа") УК РФ", - сказала она.

В связи с этим в МВД призывали граждан быть бдительными и соблюдать простые правила, в первую очередь, не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. "Если вам звонят люди и представляются сотрудниками банка или полиции, перезванивайте по официальным номерам финансовых организаций и правоохранительных органов. Никому не сообщайте полные реквизиты банковских карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и одноразовые пароли для подтверждения операций. Если в отношении вас или ваших близких совершены противоправные деяния, немедленно сообщите о случившемся в полицию по телефону 102", - отметила Волк.