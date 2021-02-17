Задержан подозреваемый в попытке захвата Усачевского рынка в Москве в 2016 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предпринимателя Дениса Журавлева, подозреваемого в попытке захвата Усачевского рынка и вымогательстве $40 млн в 2016 году. Как сообщили в среду ТАСС в правоохранительных органах, Журавлев мог действовать по указанию основателя сети магазинов "Пятерочка" Андрея Рогачева.

"16 февраля сотрудниками полиции на Комсомольском проспекте по подозрению в попытке силового захвата Усачевского рынка по указанию Андрея Рогачева задержан Денис Журавлев, 1988 года рождения. В ходе следственных действий он дал признательные показания", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что, по версии следствия, потерпевшим является бывший партнер Рогачева Михаил Горяинов, у которого в конце октября 2015 года стали вымогать долю в бизнесе. В начале 2016 года, как считает следствие, Журавлев нанял не менее 40 человек, которые 18 января 2016 года предприняли попытку захвата Усачевского рынка, частично принадлежащего Горяинову. "Следствие считает, что Рогачев также прибыл на рынок и потребовал $40 млн. Попытку захвата пресекли полицейские", - сказал источник. Тогда же по данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и вымогательстве. Журавлев и Рогачев тогда скрылись. При этом источник не уточнил, возбуждено ли уголовное дело в отношении Рогачева и каков его процессуальный статус.