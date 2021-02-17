В Благовещенске трое учеников потеряли сознание в школе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Специалисты профильных управлений мэрии Благовещенска выясняют причины, которые могли бы послужить потере сознания сразу трех школьников в гимназии города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Олег Имамеев.

"ЧП в гимназии по ул. Фрунзе, 71. По неизвестной пока причине трое детей потеряли сознание. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы. Причина происшествия устанавливается", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, троим учащимся начальной школы стало плохо во время мероприятия в актовом зале, им была экстренно оказана медицинская помощь.

В связи с внештатной ситуацией дети отправлены по домам.