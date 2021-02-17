СК возбудил уголовное дело в отношении вора в законе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 17 февраля. /ТАСС/. Сотрудники следственного управления СК РФ по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении Роланда Гегечкори, говорится в пресс-релизе управления.

"Возбуждено уголовное дело в отношении Роланда Гегечкори, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"). По данным следствия, с 1985 года Гегечкори в преступной среде занимает высшее положение в преступной иерархии. Он причисляет себя к категории "воров в законе", обладающих непререкаемым авторитетом в преступной среде", - говорится в сообщении.

По данным следствия, занимаемое положение в преступной иерархии, авторитет и влияние в преступной среде Гегечкори использует в целях организации, руководства и координации преступной деятельности на территории Республики Дагестан, "чем создает угрозу общественной безопасности Российской Федерации".

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, принимаются меры по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.