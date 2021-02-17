Более 18 тыс. человек на Кубани остались без света из-за снегопада

СОЧИ, 17 февраля. /ТАСС/. Аварийные отключения электроэнергии из-за налипания мокрого снега на проводах фиксируют в Краснодарском крае, без света остались 18 450 человек в 20 населенных пунктах. Восстановительные работы ведут 22 бригады энергетиков, сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей в 20 населенных пунктах (18 450 человек). Восстановительные работы ведут 22 бригады энергетиков (56 специалистов и 22 единицы техники). Задействовано 7 резервных источников энергоснабжения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ происходят из-за налипания мокрого снега на проводах. Ход восстановления взят на особый контроль министерства.

По данным синоптиков, снегопад, который в Краснодарском крае идет с понедельника, продолжится до пятницы. В выходные ожидается прекращение осадков, однако температура воздуха останется отрицательной. Из-за непогоды с тремя населенными пунктами региона прервано сообщение, в течение недели отмечались ограничения в работе Краснодарского аэропорта.