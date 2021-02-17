Суд оставил в СИЗО блогера Лакеева, повредившего машину госслужащего на акции в Москве

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу блогера Константина Лакеева на арест по делу о нападении на машину госслужащего в ходе несогласованной акции в центре Москвы 23 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"17 февраля Московский городской суд оставил без изменения постановление Пресненского районного суда Москвы в отношении Лакеева К. М.", - сказали в пресс-службе.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО 18-летнего Лакеева, обвиняемого в умышленном повреждении служебного автомобиля ФСБ на несогласованной акции в Москве 23 января. Сообщалось, что блогер раскаялся в содеянном и попросил прощения у сотрудников полиции. Санкции по инкриминируемым статьям предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти и до семи лет соответственно.

23 января участники несанкционированной акции на Цветном бульваре разбили автомобиль с проблесковым маячком и номером АМР, который принадлежит ФСБ. Они прыгали на него и пытались разбить лобовое и боковые стекла. На автомобиль с водителем напали несколько десятков человек. Они также распылили в лицо водителю газовый баллончик. В результате у мужчины был поврежден глаз. По факту нападения на машину было возбуждено уголовное дело о повреждении имущества и хулиганстве. Несанкционированные акции прошли в разных регионах страны 23 января, несмотря не неоднократные предупреждения МВД РФ и Генпрокуратуры об ответственности за участие в них.