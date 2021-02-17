Суд отказался вывести из дела Baring Vostok потерпевшего Юсупова

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду отказался признать ошибочным присвоение миноритарию банка "Восточный" Шерзоду Юсупову статуса потерпевшего по делу о растрате 2,5 млрд рублей в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, передает корреспондент ТАСС.

"Отклонить ходатайство о признании ошибочным присвоения Шерзоду Юсупову статуса потерпевшего по делу. Окончательную оценку данному вопросу дать в итоговом судебном решении", - постановила судья.

Защита обвиняемых просила суд лишить Юсупову статуса потерпевшего. "Прошу вынести постановление, что Шерзод Юсупов ошибочно признан потерпевшим в связи с тем, что ему не было причинено имущественного вреда, Юсупов в обвинении не упоминается. Растрата, о которой говорится в уголовном деле, закончилась в 2015 года, а Юсупов стал акционером банка "Восточный" лишь в 2016 году", - обратилась к суду адвокат Виктория Бурковская.

В свою очередь представитель прокуратуры попросила отклонить ходатайство защиты как необоснованное. "Постановление о признании Юсупова потерпевшим вынесено с соблюдением закона, оно не отменялось, поэтому государственное обвинение считает ходатайство защиты не подлежащим удовлетворению", - сказала прокурор.

Представители самого Юсупова также возражали против лишения его статуса потерпевшего.

Согласно материалам дела, потерпевшими от действий подсудимых признаны Шерзод Юсупов и банк "Восточный". Мещанский суд ранее начал рассмотрение дела о растрате по существу.

Дело Калви

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный", основным фигурантом которого стал Майкл Калви, возбуждено Следственным комитетом России 13 февраля 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, с которым он обратился в ФСБ России. По данным следствия, Калви организовал схему хищения 2,5 млрд рублей при выдаче кредитов компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) в 2015 году.

Помимо Калви, по делу проходят бывший директор банка "Восточный" Алексей Кордичев, партнеры фонда Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий директор по инвестициям банка Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем фигурантам предъявлено обвинение в растрате, совершенной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).