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Два банка и торговый центр "заминировали" в Люберцах

На месте работают сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о взрывных устройствах в двух банках, одном торговом центре и одном офисе организации в Люберцах. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Проверяются сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в отделениях Альфа Банка и Почта Банка в Люберцах. Кроме того, проверяются ТЦ "Подосинки" и офис компании "ПожСоюз", - сказал собеседник агентства.

Ранее во вторник сообщалось о "минировании" здания Российского нового университета, Института дополнительного профессионального образования работников соцсферы в Москве, техникум экономики и права, а также таможенная академия и 12 отделений Сбербанка в подмосковных Люберцах. Кроме того, в связи с угрозой взрыва были эвакуированы посетители Останкинской башни. В среду неизвестный сообщил о "минировании" станции метро "Парк культуры". Все угрозы оказались ложными.

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